Nel 2024 le famiglie residenti in Sicilia con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 882 euro per la bolletta della luce e 848 euro per quella del gas. Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta elettrica è stata più leggera del 6%, mentre quella del gas è aumentata del 3%.

L’analisi di Facile.it, ha messo in evidenza che, tra le bollette di luce e gas, lo scorso anno i siciliani hanno pagato, mediamente, 1.730 euro, vale a dire addirittura il 19% in meno rispetto alla media nazionale.

Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Trapani, poi la provincia di Siracusa, seguita dalle famiglie di Palermo e Ragusa, più sotto le provincie di Caltanissetta e Catania, seguite ancora da Agrigento (827 euro, 2.360 kWh) e Messina. Ultima in graduatoria Enna.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp