Ha creato il caos al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, e all’intervento delle forze dell’ordine, s’è scagliato contro i poliziotti. Per bloccarlo è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino dopo che, all’interno dell’auto di servizio, avrebbe provato a colpire gli agenti a testate. Un 35enne di Canicattì è stato arrestato. Il pubblico ministero Elenia Manno ha disposto la custodia nella cella di sicurezza del Commissariato cittadino in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto nella quale sarà assistito dal suo legale, l’avvocato Calogero Lo Giudice. Uno dei poliziotti durante le fasi concitate dell’arresto è stato raggiunto alla spalla da uno sputo. Due agenti, peraltro, sono rimasti lievemente feriti. Guariranno in pochi giorni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp