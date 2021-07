Cosimo Costi potrebbe vestire ancora la maglia della Fortitudo Agrigento. Il presidente Gabriele Moncada e il ds Cristian Mayer stanno lavorando per la conferma del giocatore che nella passata stagione, al netto di infortuni, è cresciuto soprattutto nella fase finale. Si aspetta poi la conferma dell’ingaggio di Santiago Bruno, mentre si allontana l’ipotesi di portare ad Agrigento Diego Terenzi. Il nome caldo in entrata di queste ore è quello di Matteo Lo Biondo, ala di 202 centimetri, che la scorsa stagione ha vestito la maglia della Mamy Oleggio di serie B girone A. Paolo Rotondo viene dato invece in uscita. Il centro siracusano, sposato con un’avvocatessa agrigentina, ha trovato l’accordo per passare alla Virtus Ragusa, ma l’ultima parola non è ancora detta. Tra conferme importanti e partenze illustri comincia a prendere forma il progetto della Fortitudo Moncada Agrigento per la prossima stagione. Si riparte con una squadra un po’ diversa ma con gli stessi obiettivi. Dopo coach Michele Catalani con cui la società aveva siglato un biennale, rimarranno ad Agrigento, come è noto, anche il playmaker Alessandro Grande e per il capitano Albano Chiarastella: “Siamo già lavoro, nella consapevolezza che il mercato delle serie superiori avrà la preferenza sulle scelte di molti giocatori”, ha detto il presidente della Fortitudo Gabriele Moncada. Dopo essere andati vicini alla promozione in A2, c’è la volontà di ripartire per una nuova entusiasmante stagione”.