“Immagina” lancia il suo nuovo “Corso di Dizione e Public Speaking”, tenuto dall’attore e doppiatore agrigentino Paolo Macedonio. Questo corso è indirizzato a chiunque desideri migliorare la propria capacità di esprimersi e comunicare in modo più efficace, sia nella vita personale che professionale.

Attraverso tecniche avanzate di respirazione, pronuncia e concentrazione, Paolo Macedonio guiderà i partecipanti nel percorso di affinamento delle loro capacità comunicative. Il corso si pone l’obiettivo di aumentare la sicurezza espressiva degli iscritti, migliorando la loro capacità di coinvolgere e mantenere l’attenzione degli interlocutori.

Il corso si svolgerà i 4 sabati di aprile (6, 13, 20, 27). con turni a scelta tra le 9:30 alle 12:30 o dalle 15:30 alle 18:30.

Contributo: 130€ + 5€ per la tessera associativa Immagina

Il corso coprirà vari aspetti della comunicazione, inclusi l’apparato fonatorio, la ginnastica facciale, la pronuncia, oltre a tecniche avanzate di public speaking come la gestione delle emozioni e l’improvvisazione. Questo programma è un’opportunità unica per apprendere direttamente da un maestro dell’espressione scenica e vocale come Paolo Macedonio.

Il Docente: Paolo Macedonio, Agrigentino di nascita, romano di adozione, Paolo Macedonio è un talento nel mondo dello spettacolo, lavora in teatro con le più importanti compagnie italiane, è sul grande schermo con “The Bad Guy” e prossimamente su Sky con “M il figlio del secolo”. Come doppiatore, presta la sua voce a personaggi dell’universo Marvel in “Spider-Man: Homecoming”, “Wonder Woman”, e “She-Hulk” e nell’animazione come “Coco” e “Sing”. Le sue capacità di connessione con l’audience lo rendono un esperto di public speaking.

Ultimi giorni per iscriversi, per informazioni e iscrizioni contattare, anche tramite whatsapp, Andrea al 3338445874