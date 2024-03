Il pensionato 75enne di Canicattì, ritrovato senza vita in via Vittorio Emanuele, è deceduto per cause naturali. A stabilirlo l’ispezione cadaverica, disposta dal sostituto procuratore di turno di Agrigento, ed eseguita dal medico legale. La salma, su disposizione della Procura di Agrigento, è stata già riconsegnata ai familiari. A fare la scoperta del cadavere dell’anziano, riverso in strada, sono stati appunto i carabinieri della Compagnia di Canicattì. La salma è stata trasferita, dal sanitario personale del 118, all’ospedale “Barone Lombardo” dove è stata sottoposta ad ispezione cadaverica.