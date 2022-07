Corsi di laurea delle professioni sanitarie: la domanda di partecipazione entro il 24 agosto

L’Unipa ha pubblicato il bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2022/23. La domanda di partecipazione alla prova concorsuale, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere effettuata esclusivamente on line entro il prossimo 24 agosto. La prova di ammissione ai Corsi di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie, che è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi oggetto del bando, si terrà alle ore 13:00 del giorno 15 settembre prossimo. Le sedi di svolgimento della prova e l’assegnazione dei candidati alle rispettive sedi e aule saranno rese note, mediante pubblicazione sulla pagina web:

https://www.unipa.it/target/futuristudenti/iscriviti/corsi-accesso-programmato-nazionale/concorsi/

Consulta il #bando alla pagina dedicata: bit.ly/3INxTyW