Corpus domini: messa e adorazione in Cattedrale

Il Corpus Domini (Corpo del Signore), è sicuramente una delle solennità più sentite in provincia di Agrigento. Vuoi per il suo significato, che richiama la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, vuoi per lo stile della celebrazione, in tutti le comunità dell’Arcidiocesi di Agrigento si accompagna a processioni, rappresentazione visiva di Gesù che percorre le strade dell’uomo. Anche quest’anno – in ottemperanza dei decreti governativi di contenimento della pandemia – la Solennità sarà celebrata senza la processione eucaristica. Una rappresentanza di fedeli, 5 per ogni parrocchia della città di Agrigento, si ritroveranno giovedì 3 giugno prossimo alle 18.30, in Cattedrale per la celebrazione eucaristica, presieduta dall’ arcivescovo mons. Alessandro Damiano. A seguire si terrà un momento di adorazione eucaristica.