Coronavirus:in Sicilia al momento 213 casi positivi (+25), 8 guariti

Ben 213 positivi e 8 guariti: questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato alle ore 12 di oggi (lunedi’ 16 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, secondo quanto comunicato dalla Regione all’Unita’ di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.653, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanita’, invece, 213 campioni (25 piu’ di ieri). Risultano ricoverati 95 pazienti (18 a Palermo, 42 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 4 a Enna, 2 a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 a Trapani) di cui 20 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare, otto sono guariti (tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e due deceduti. (AGI)