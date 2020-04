Coronavirus, zone rosse: arriva proroga fino al 3 maggio

Il presidente della Regione Nello Musumeci, ha prorogato le zone rosse nei Comuni di Agira, Villafrati, Troina e Salemi, fino al 3 maggio.

Il provvedimento contro il Coronavirus è contenuto nell’ultima ordinanza del Governatore, in cui viene ribadito che “è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto. In deroga al superiore comma, è unicamente consentito il transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e servizi essenziali”.