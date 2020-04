Coronavirus, bilancio festività pasquali: multate 150 persone

Carabinieri e polizia di Stato, impegnati nei controlli per le festività di Pasqua e Pasquetta, complessivamente hanno multato 150 persone per aver violato i decreti del Governo sul contenimento del contagio del Coronavirus. Acquisite in tutta la provincia anche centinaia di autocertificazioni, che adesso saranno passate al vaglio.

“Sono andato a raccogliere asparagi”; e un altro ancora “a raccogliere fiori”. Mentre uno a piedi stava facendo una passeggiata, ma aveva percorso già due chilometri. Sono tra le tante motivazioni fornite dai cittadini dopo essere stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Agrigento.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta solo i militari dell’Arma hanno elevato 50 sanzioni da 300 euro. E oltre 100 sanzioni sono state elevate, in ambito provinciale, dalla polizia di Stato.