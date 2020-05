Coronavirus, segnalati assembramenti. Controlli delle forze dell’ordine

Ancora in questi ultimi giorni in giro per il centro di Agrigento, ma succede anche in diverse zone periferiche, e in alcuni centri vicini, a Favara e Porto Empedocle, una seppur piccola percentuale di cittadini si è lasciata andare a comportamenti poco responsabili. Addirittura segnalati assembramenti e le segnalazioni sono state girate alle forze dell’ordine. Diversi cittadini avrebbero violato le misure sul contenimento del contagio da Coronavirus.

Per questo motivo sono proseguiti i controlli delle forze dell’ordine sul territorio, volti a verificare il rispetto delle prescrizioni governative. Decine e decine le persone fermate dalla polizia Municipale di Agrigento, carabinieri e polizia, alle quali è stato chiesto il modello di autocertificazione, necessario per giustificare gli spostamenti. Ora le dichiarazioni rilasciate sono al vaglio, e per quanti dovessero risultare mendaci, scatterà la conseguente sanzione amministrativa.