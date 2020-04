Coronavirus. “Stiamo facendo bene. Guai però a pensare che sia finita”

“Proseguiamo con il potenziamento degli ospedali, e metà dei posti letto predisposti sono liberi. Guai però a pensare che sia finita”. Lo ripete più volte l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, dopo i confortanti dati dell’ultimo bollettino, che ha confermato in Sicilia la frenata dei contagi da Coronavirus.

Ieri 34 nuovi positivi, sette ricoveri in meno, e 20 guariti in più. “Stiamo facendo bene – continua l’assessore. Evitiamo però di perderci ora. Restate a casa, adesso più che mai, non bisogna abbassare la guardia”.