Coronavirus, nudi in auto a scambiarsi effusioni: multati due giovani amanti

Seminudi all’interno dell’abitacolo dell’auto a scambiarsi effusioni. Sono due professionisti 30enni, entrambi sposati, che hanno cercato una zona appartata, lontano da sguardi indiscreti.

Non hanno fatto i conti con i controlli della polizia di Stato, impegnata a fare rispettare le misure di contenimento del contagio del Coronavirus.

E’ successo nel quartiere Brancaccio, a Palermo. Alla vista degli agenti i due amanti, alquanto imbarazzati, si sono velocemente rivestiti. Non avevano alcuna autocertificazione per stare fuori casa. Vista l’evidenza dei fatti sono stati multati per aver violato i decreti dell’Autorità.