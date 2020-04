Gli allievi della Classe di Tromba del M° Giacomo Tantillo docente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini” di Ribera in occasione del periodo di emergenza #COVID-19 hanno suonato a distanza l’AIDA, (Marcia Trionfale) for Trumpet Ensemble • Played From Home • Giacomo Tantillo – GUARDA IL VIDEO