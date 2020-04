Pasqua e Pasquetta ‘blindate’, Polizia Locale intensifica i controlli – VIDEO

Pasqua: la Polizia locale intensifica i controlli sulle principali strade della città dei templi. Controlli massicci su San Leone e nelle strade che conducono nei luoghi di villeggiatura. In un lido semideserto, difficile sfuggire ai controlli dei vigili.

L’azione della Polizia Locale, che per l’occasione ha mandato in strada tutto il personale, è inserita nel dispositivo di ordine pubblico per prevenire gli spostamenti lungo la costa che contrastano le disposizioni in vigore anti #Covid_19. GUARDA IL VIDEO