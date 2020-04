Coronavirus, salgono a 8 gli operatori sanitari positivi in provincia di Agrigento. Uno è deceduto

C’è stato un nuovo incremento del numero degli operatori sanitari contagiati dal Coronavirus in provincia di Agrigento. Tra le oltre novanta persone, che hanno contratto il Covid-19, anche 8 sanitari. L’ultimo in ordine di tempo un medico settantenne di Palma di Montechiaro. Da ricordare sempre a Palma il decesso del medico del lavoro di 71 anni, in pensione, deceduto all’ospedale di Caltanissetta.

Gli altri sei positivi sono un medico del reparto di Medicina e di un secondo medico e due infermiere del reparto di Oncologia dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, e di un medico e un’infermiera dei reparti di Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sono tutti in isolamento a casa.