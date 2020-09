Coronavirus: Sicilia valuta obbligo mascherine all’aperto

Dice di non poter ancora essere esplicito sulle misure che saranno contenute nella nuova ordinanza, ma il governatore siciliano Nello Musumeci lascia intendere che ci sara’ l’obbligo di indossare le mascherine a tutte le ore, all’aperto, anche in assenza di assembramenti e a prescidere dalla distanza interpersonale di sicurezza. Si prevede pure una stretta sulla movida. “Il mio – spiega – e’ un richiamo al senso di responsabilita’ dei siciliani. Non intendo penalizzare le attivita’ economiche, gia’ messe a dura prova in questo periodo. Sull’uso delle mascherine avevamo preso delle misure gia’ in passato, ma dopo il Dpcm del governo nazionale siamo stati costretti ad adeguarci”.