Comunali, Musumeci: ad Agrigento prevedo il ballottaggio, c’è equilibrio – VIDEO

Il presidente della Regione Siciliana, ad Agrigento per impegni istituzionali, al nostro microfono, fa una previsione sul voto del 4 e 5 ottobre. “Ad Agrigento inevitabile il ballottaggio, forze in campo equilibrate”. Il leader di ”Diventerà bellissima” rivolge poi un in bocca al lupo a Marco Zambuto, candidato sostenuto anche da Forza Italia e UDC.

“Ho grande rispetto per tutti i candidati”, dice. Aggiunge anche che: “da presidente della Regione e da uomo di centrodestra voglio augurarmi maggiore attenzione da parte degli elettori per il nostro movimento”.

GUARDA IL VIDEOGUARDA IL VIDEOr