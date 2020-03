Coronavirus: Sicilia, polizia dona 500 tute per sanitari, mascherine arrivano dalla Cina

“Non si ferma la gara di solidarieta’ per contrastare l’epidemia Coronavirus in Sicilia. La Polizia di Stato, attraverso il gabinetto regionale per la Sicilia orientale della scientifica, ha donato 500 tute che verranno usate per la protezione individuale dei sanitari impegnati negli ospedali siciliani. Si tratta dei medesimi dispositivi adoperati durante le investigazioni dagli agenti della Polizia scientifica”. “E’ un contributo importante – aggiunge – in un momento difficilissimo. Alle donne e agli uomini della Polizia, ai quali va la nostra gratitudine per cio’ che fanno ogni giorno assieme alle altre Forze dell’ordine, la riconoscenza per questa ennesima dimostrazione di vicinanza”.

CORONAVIRUS: POLIZIA DI STATO RINGRAZIA CHIESA CINESE DI PESCARA PER MASCHERINE DONATE

“La Polizia di Stato e tutti gli uomini e le donne che ne fanno parte, ringraziano la Chiesa Evangelica Cristiana Cinese di Pescara che ha donato mille mascherine anti contagio da distribuire agli operatori di polizia impegnati nei servizi di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus”. Così, in una nota, la Questura di Pescara che spiega: “l’attuale situazione emergenziale data dalla diffusione epidemiologica del Covid-19 ha reso insufficiente la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, rendendo difficile lo svolgimento dei servizi istituzionali da parte di tutti quegli operatori che giornalmente lavorano in strada per garantire e vigilare su i giusti comportamenti da tenere in conseguenza dell’emergenza”. “E’ durante situazioni difficili, come quella che stiamo vivendo – si legge – che gli uomini si elevano a sentimenti di altruismo ed aiuto che unificano al di là delle differenze di Razza, di politica e di religione, e che rendono possibile fronteggiare, uniti, le avversità. Analogamente, si ringrazia la ditta Washart nella persona del coordinatore operativo Massimo D’Alessio, che ha provveduto a sanificare e disinfettare tutti i mezzi della Polizia di Stato utilizzati per i servizi anti contagio attuati in Pescara e Provincia”.

Diventano 799 gli attuali positivi al Covid-19 in Sicilia. L’aumento rispetto a ieri è di 118 unità, un dato peggiore se rapportato a quello del giorno precedente (+85).

Secondo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 24 marzo) così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale, dall’inizio dei controlli i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 7.170. Di questi sono risultati positivi 846 (125 più di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 799 persone (+118 rispetto a ieri), perché 27 sono guariti e 20 deceduti.

Questa la divisione nelle varie province: Agrigento 43; Caltanissetta 39; Catania 272; Enna 55; Messina 133; Palermo 158; Ragusa 8; Siracusa 48; Trapani 43.