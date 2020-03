Agrigento, Coronavirus: due gemelli di 12 anni suonano e i Coldplay li ringraziano con un tweet

Agrigento, Coronavirus: due gemelli di 12 anni suonano “Viva la vida” in diretta sui social e i Coldplay li ringraziano con un tweet.È stata una domenica straordinaria, quella di oggi, per i due gemellini siciliani di Agrigento che, in questi giorni scanditi dalla direttiva #iorestoacasa per l’emergenza Coronavirus, stanno condividendo sui loro social network delle emozionanti esibizioni di pezzi pop e di inni patriottici intonati con i loro violini. Poche ore fa, infatti, Mirko e Valerio “Violinisti Little Band”, così si fanno chiamare le due giovani e talentuose promesse siciliane di 12 anni, hanno ricevuto un tweet da una delle band che più amano: i Coldplay. Un post inaspettato che è arrivato però non a caso. La coppia di violinisti, infatti, domenica scorsa aveva scelto di suonare in diretta Facebook proprio una delle canzoni simbolo del gruppo capitanato da Chris Martin, “Viva la vida”, e il canale Youtube Nowayfarer aveva pubblicato il video prendendolo dalla pagina Facebook dei due fratellini. Cover che non è passata inosservata alla band britannica, la quale sulla sua pagina Twitter proprio poche ore fa, oltre a pubblicare il link della clip, ha scritto: “Grazie, ragazzi. Forza!”, con tanto di applauso, un cuoricino, la bandierina dell’Italia e un “love” con le iniziali di tutti i membri del gruppo musicale.

