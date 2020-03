CORONAVIRUS. SICILIA, CATANIA PROVINCIA PIÙ COLPITA CON 41 CASI

Catania resta la provincia piu’ colpita dal coronavirus in Sicilia. Secondo i dati diffusi dalla presidenza della Regione Siciliana i casi di Covid-19 nella provincia etnea sono 41, su un totale di 83. Seguono le province di Palermo e Agrigento, con 15 e 12 casi. Otto i contagiati in provincia di Messina, tre a Siracusa e due a Trapani. In quest’ultima provincia fino a ieri non si registravano contagiati. Un caso, infine, a Enna e Ragusa. I ricoverati in tutta l’Isola sono 24, di cui uno in terapia intensiva.