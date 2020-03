Akragas, la società ringrazia lo sponsor Nauka Viaggi

La società Akragas 2018 con in testa il suo presidente Giovanni Castronovo ringrazia l’agenzia Nauka di Legnano e la sua amministratrice Sonia Giordano per il supporto economico offerto alla squadra biancazzurra nella stagione in corso. Castronovo dichiara: “ Siamo soddisfatti dell’interessamento alla nostra società da parte della Nauka Viaggi . Abbiamo ricevuto un sostanzioso contributo economico sotto forma di sponsorizzazione, che ci permetterà di onorare i nostri impegni con i nostri tesserati e i fornitori, e concludere nel migliore dei modi il campionato di Eccellenza. Inoltre si è instaurato un buon rapporto con l’imprenditrice Sonia Giordano, la quale ha manifestato la propria volontà a sposare il progetto dell’Akragas in termini di sponsorizzazione e non solo . E’ intenzione di Sonia Giordano visitare prossimamente la città di Agrigento, conoscere da vicino la squadra e le strutture sportive per un eventuale ingresso in società.”