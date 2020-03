Coronavirus. “Siamo usciti per comprare caramelle e ricariche”, “Avevo desiderio di una pizza”: 7 denunciati

Continuano i controlli della polizia di Stato nel territorio della provincia e numerose sono le persone denunce ai sensi dell’art.650, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

In particolare in Agrigento venivano controllati due giovani che, disattendendo i divieti imposti, uscivano dalla propria abitazione per l’acquisto di caramelle e di ricariche telefoniche.

Ancora, tre giovani, a bordo dello stesso veicolo, davano giustificazioni contrastanti ed aleatorie agli agenti operanti, che chiedevano loro le motivazioni dello spostamento: uno dichiarava di essere uscito dalla propria abitazione per comprare le sigarette, il secondo dichiarava di essere stato in farmacia per acquistare farmaci ma non esibiva scontrini e/o ricette, l’ultimo dichiarava di essere stato a fare la spesa ma non aveva con sé né i generi alimentari poco prima acquistati né esibiva scontrini fiscali.

Il personale del Commissariato di Canicattì, invece, effettuava il controllo di un uomo che alla richiesta dei poliziotti circa le motivazioni che avevano indotto l’anziano signore ad uscire di casa riferiva di essere uscito da casa per una passeggiata, di non aver mai preso un virus in vita sua e quindi non occorre preoccuparsi.

Risposta curiosa hanno ricevuto gli stessi operatori da parte di un giovane che in orario notturno alla guida di una auto, con patente sospesa, riferiva di aver avuto il desiderio di una pizza.