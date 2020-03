Coronavirus, il secondo contagiato a Favara è un carabiniere. “E’ in discrete condizioni”

Il secondo contagiato dal Coronavirus a Favara,è un giovane carabiniere, che viveva negli alloggi della caserma di via Olanda dell’abitato favarese, era tornato da pochi giorni in Sicilia, e non aveva ancora preso servizio. Per cui non ha avuto alcun contatto con i colleghi e gli abitanti di Villaseta, quartiere dove prestava servizio nella locale caserma.

Gli unici contatti avuti sono stati con i pochissimi militari, che come lui risiedono nella caserma della tenenza di Favara. Sono stati messi in quarantena e nelle prossime ore sottoposti al tampone. Il carabiniere è stato trasferito al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Caltanissetta. I locali della tenenza sono stati oggetto di intervento di sanificazione. Dal Comando provinciale fanno sapere che il militare è in discrete condizioni, e in via di leggero miglioramento. Inoltre ad oggi è smentita la voce circolata di un medico di Villaseta, che avrebbe contratto il Covid-19.