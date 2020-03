Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino a metà marzo

Sospese le attività didattiche nelle scuole e nelle università dal 5 al 15 marzo 2020

L’attività didattica nelle scuole e nelle università sarà sospesa dal 5 al 15 marzo 2020 in tutta Italia. Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoliinforma tutta la popolazione scolastica e le famiglie di Bagheria di quanto hanno annunciato in una conferenza stampa, a Palazzo Chigi il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, insieme al premier Giuseppe Conte.

La decisione, come ha spiegato il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa, è stata presa in via prudenziale considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, dopo un’attenta valutazione del Comitato tecnico scientifico.

La chiusura riguarda anche gli asili nido comunali Teneri Cuccioli e Bosco Incantato e le scuole parificate.

Ricordiamo ai cittadini di Bagheria che sul sito web comunale è a disposizione un’apposita sezione dedicata con tutte le informazioni relative al Covid 19.