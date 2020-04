Coronavirus, “scuola guida ad un’amica” e 5 persone in auto: scattano le multe

“Non lavoro e ne sto approfittando per fare scuola guida alla mia amica”. Protagonista un 40enne, e una 35enne di Canicattì, fermati ad un posto di controllo dai poliziotti del locale Commissariato, per verificare il rispetto dei decreti del Governo nazionale e regionale per contenere il contagio del Coronavirus. La donna, hanno accertato gli agenti, non aveva nemmeno il foglio rosa. Sono stati multati di 300 euro ciascuno.

Nell’ambito di un altro controllo, i poliziotti del Commissariato canicattinese, hanno fermato un’autovettura con a bordo 4 uomini e una donna. “Abbiamo trascorso al serata insieme, e adesso stiamo accompagnando la nostra amica qui vicino”, l’incredibile giustificazione fornita dal conducente alla polizia. L’assembramento in auto, ed essere in giro senza un giustificato motivo, è costata una multa di 300 euro ciascuno.