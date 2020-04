“C’è il Coronavirus, non apro la porta”. Scoppia lite fra due ex coniugi

C’è voluto l’intervento della polizia di Stato per ripristinare la calma fra due ex coniugi. Protagonisti due 35enne, separati da un paio di anni. Il fatto è successo nel centro urbano Agrigento.

La donna non ha voluto sentire ragioni di far vedere la figlia al padre. “C’è il Coronavirus, la mia bambina non esce da casa. Io non apro la porta. Quando finisce l’emergenza poi la vedi”, ha urlato. L’uomo è andato in escandescenza.

Nel frattempo qualcuno alla vista del trambusto ha chiamato il numero di emergenza 112. Ad evitare il peggio il provvidenziale e tempestivo intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura agrigentina.