Coronavirus, sale il numero dei contagiati in provincia di Agrigento: 137 casi

Altri due tamponi positivi in provincia di Agrigento. A comunicarlo la protezione civile regionale. Sale il numero delle persone contagiate da Coronavirus, dall’inizio dell’emergenza ad oggi 137 casi. Ed è il momento degli asintomatici. Come nel caso delle ultime due persone infette, ossia i sanitari in servizio all’ospedale di Agrigento. Stanno bene.

Ogni giorno si fanno decine di tamponi. Quasi tutti con esito negativo. Giugno, si spera, il mese dei “zero” contagi. Per il momento prudenza, on farsi prendere dal panico (“fase2” convivenza con il virus) e rispettare le regole.