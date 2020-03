Coronavirus, sale a sei il numero degli agrigentini morti fuori regione

Salgono a 6 gli agrigentini deceduti per il Coronavirus fuori la Sicilia. Il primo è stato un quasi settantenne di Cianciana, stessa tragica sorte è toccata a un poco più che cinquantenne di Santa Elisabetta residente a Bergamo, morto in un ospedale di Milano. Altri decessi un licatese al Nord e un favarese quarantenne a Bruxelles. In seguito un impiegato postale di Grotte di quasi sessant’anni, residente a Merate, in provincia di Lecco. L’ultimo decesso in ordine di tempo una pensionata di Licata, 92ene, che figura tra le diciassette vittime registrate ieri in Toscana per Coronavirus. Lo rende noto proprio la Regione nel consueto bollettino. La donna, che presentava patologia pregresse. Il Covid-19 sta seminando morte, indistintamente da Nord a Sud.