L’emergenza coronavirus sta facendo cambiare le abitudini di vita alle persone, costringe a stare in casa, ma la voglia di ridere e fare ironia per fortuna rimane viva. Sul web, sui social fioccano video e battute. Una lezione per imparare a riderci sopra, arriva dal video postato sui social da Simona D’Aquino. Ecco cosa è riuscita a creare un po’ per divertirsi e passare il tempo la ragazza aragonese. Un video destinato a chi come lei è costretta a rimanere confinata in casa.