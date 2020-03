Coronavirus: Razza,ci saranno aree specifiche per ricoveri

“E’ assolutamente normale che tutti i reparti di malattie infettive della SICILIA rappresentino un’unica rete a disposizione dei ricoveri di tutta la regione”. Lo dice l’assessore alla Sanita’ Ruggero Razza. “Quindi e’ del tutto normale che un paziente possa essere ricoverato in ogni reparto dell’Isola, esattamente come sta avvenendo in ogni parte d’Italia. – aggiunge – Peraltro e’ in corso a Palermo, all’Ospedale Civico, un vertice con tutti i manager della provincia finalizzato a individuare aree riservate al ricovero di casi di Coronavirus”. “Il nostro sistema in questo momento va adeguatamente accompagnato e seguito. Le polemiche non servono a nulla- conclude – In queste ore l’esponente del governo regionale si sta valutando l’adozione di ulteriori provvedimenti”.