CORONAVIRUS. RAZZA: IN SICILIA 2 AREE PER EVENTUALI CASI DI QUARANTENA

“Stiamo lavorando per individuare, nella eventuale necessita’ di casi di quarantena, due aree che potrebbero essere una Sicilia occidentale e l’altra in Sicilia orientale, in cui allocare, se necessario, piu’ cittadini”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, incontrando la stampa nel corso di una pausa dei lavori dell’Unita’ di Crisi regionale per il Coronavirus convocata a Catania. All’incontro stanno partecipando i vertici della Salute e della Protezione civile regionale.