Coronavirus, protezione civile: “Prendere precauzioni per evitare situazioni di possibile contagio”

Il personale dell’Ufficio di protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento si è recato stamani nella zona del mercato settimanale di Agrigento (in piazza Ugo La Malfa) per allestire un info point volante, unitamente all’Ufficio di Protezione Civile e ai Vigili Urbani del Comune di Agrigento, sulle precauzioni da prendere per evitare situazioni di possibile contagio da Coronavirus, secondo quanto disposto recentemente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su scala nazionale.

Oltre alle misure strettamente igieniche e ai comportamenti corretti da seguire in questa fase, è stata evidenziata anche la necessità di evitare soluzioni “fai-da-te” in caso di sintomi sospetti, evitando di assumere qualsiasi farmaco senza l’indispensabile consulto medico. L’attività del personale del Libero Consorzio rientra nel quadro delle misure di prevenzione di qualsiasi emergenza sul territorio che richieda l’intervento del personale di Protezione Civile e delle associazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale.

La Protezione Civile ricorda anche i contatti telefonici a cui rivolgersi per qualsiasi segnalazione o emergenza: – 800458787 – 1500 – 112