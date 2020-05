Coronavirus, primo giorno con negozi e bar aperti. pochi affari

Oggi, dopo 65 giorni di emergenza sanitaria, hanno riaperto bar e negozi. Pochi, invece, i ristoranti che hanno alzato la saracinesca. Per i commercianti, nella prima giornata, in seguito al lockdown pochi affari. Importante era ripartire.

Nel pomeriggio in via Atenea si è recato il colonnello e comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento Giovanni Pellegrino. L’alto ufficiale dell’Arma, accompagnato dal maresciallo Carlisi, ha avuto parole di incoraggiamento per tutti. Ed ha verificato il rispetto delle regole. Quasi tutti i cittadini indossavano la mascherina.