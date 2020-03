Coronavirus, positivi un carabiniere e un vigile del fuoco

Un carabiniere del Comando provinciale di Palermo è risultato positivo al Coronavirus. Il militare dell’Arma, in servizio a Palermo, di ritorno da una settimana bianca in Trentino, con scalo aereo a Verona, si è sentito male e si è rivolto ai sanitari, che lo hanno sottoposto al test risultato positivo. E’ ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo. Il Comando provinciale in queste ore sottoposto alla sanificazione e sono stati messi in quarantena tutti coloro che sono venuti a contatto con il carabiniere da quando è tornato a Palermo.

E nuovi due casi di Coronavirus in provincia di Messina e in questo caso si tratta di due persone positive al tampone e ricoverate in ospedale, ma non in gravi condizioni. Il primo si registra a Sant’Agata di Militello e riguarda un vigile del fuoco di 50 anni, che aveva partecipato ad un corso a Roma. Un secondo caso a Messina. Si tratta di un anziano risultato positivo al tampone all’ospedale “Papardo”.