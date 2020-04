Coronavirus, pensionato muore in ospedale. Era tornato da una vacanza

Era tornato da una vacanza in Portogallo, in compagnia della moglie, e dopo un po’ di giorni, la scoperta di aver contratto il Coronavirus.

Dopo un lungo periodo di ricovero all’ospedale di Partinico, questa notte, il suo cuore ha cessato di battere.

Così è morto un impiegato di banca in pensione, Calogero Baldacchino, 72 anni, di Agrigento. Anche la moglie è contagiata dal Covid-19.

Il pensionato, ex dipendente della “Banca Sant’Angelo”, sembrava potesse riprendersi ed era dato in miglioramento, ma in seguito ad alcune complicazioni, le condizioni si sono aggravate, fino al decesso.