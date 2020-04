Coronavirus. “Chi abita vicino al mare può fare il bagno”.

Sul sito di Palazzo Chigi arriva un chiarimento valido già da ora: visto che è già possibile fare sport all’aperto, vicino a casa, chi abita in zone di mare può tranquillamente fare il bagno.

Questa mattina controllo delle forze dell’ordine in tutta la fascia costiera dell’Agrigentino. In spiaggia trovate alcune persone a passeggiare, ma vicino o di fronte casa.

A Realmonte, a pochi passi dalla Scala dei Turchi, un ragazzo poco meno che ventenne, è stato notato in lontananza, mentre stava facendo il bagno in mare. Il giovane alla vista degli uomini in divisa, con alcuni giornalisti al seguito, velocemente è fuggito via.

Oltre alla corsa e alla bici dal 4 maggio saranno sdoganate tutte le attività sportive individuali all’aperto e, in un secondo momento, forse anche il tennis.