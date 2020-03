Coronavirus. Pensionato agrigentino muore in un ospedale della Lombardia

C’è anche un agrigentino, tra le persone decedute in Lombardia, a causa di una polmonite acuta, verosimilmente, riconducibile al Coronavirus. Dopo quattro giorni di ricovero in Terapia intensiva in un ospedale della Brianza, vicino Monza, si è fermato il cuore di un 76enne della provincia di Agrigento.

Morto lontano dai suoi cari, la figlia e il genero di Agrigento, messi in quarantena, e impossibilitati a spostarsi da casa, anche loro risiedono in Lombardia. Lo scrive il quotidiano La Sicilia, in edicola questa mattina, che omette le generalità per motivi di privacy.