Coronavirus, ospite di un hotel di San Leone con sintomi sospetti. Scatta il protocollo d’emergenza

Dopo i casi accertati in provincia di Agrigento, il sospetto del contagio da coronavirus tocca ora alla città capoluogo. Un ospite di un noto hotel di Agrigento avrebbe avvertito i sintomi tipici del covid 19 e vista l’attenzione alta sull’emergenza che partita dal Nord Italia ha colpito quasi tutte le regioni d’Italia è scattato subito il protocollo di sicurezza. Davanti l’albergo, l’Hotel Dioscuri di San Leone, la polizia sbarra il passaggio in attesa degli esiti del tampone. C’è massima attenzione in città sulla vicenda e nel pomeriggio un nuovo vertice si è tenuto in Prefettura. Il prefetto Caputo ha riunito comitato per l’ordine e la sicurezza: imperativo mettere in pratica il decreto ed evitare assembramenti nei locali pubblici. Chi non rispetta le regole rischia sanzioni o la chiusura dell’esercizio.