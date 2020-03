Coronavirus, in Sicilia 54 casi: 27 a Catania e 11 ad Agrigento

Coronavirus, fermi a 54 casi in Sicilia. 1 in terapia intensiva Catania la provincia più colpita con 27 persone contagiate Palermo, 9 mar. (askanews) – Sono sempre 54, alle 17 di oggi, lunedì 9 marzo, i pazienti positivi a Coronavirus in Sicilia. Di questi, 19 sono ricoverati (uno in terapia intensiva per precauzione), 34 in isolamento domiciliare e uno guarito, come già comunicato ieri: Agrigento, 11; Catania, 27; Enna, 1; Messina, 2; Palermo, 10; Ragusa, 1; Siracusa, 2. A comunicarlo è stata la presidenza della Regione Siciliana. Il prossimo aggiornamento sarà comunicato domani. Il governo regionale siciliano raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87