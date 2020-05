Coronavirus, operatori sanitari dell’ospedale le ultime due contagiate

In provincia di Agrigento, nella giornata di sabato due tamponi validati a Palma di Montechiaro, e ad Aragona. In entrambi i casi si tratta di due donne, di 40 e 60 anni, che lavorano all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Entrambe sanitarie e contagiate, verosimilmente, per lo stesso “focolaio”. C’è apprensione per possibili nuovi casi positivi. Gira voce di un terzo caso. Ma su questo non vi è alcuna conferma dall’Autorità sanitaria.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus in tutta la provincia di Agrigento sempre 135 casi complessivi (87 guariti; 13 deceduti).