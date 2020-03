Coronavirus, oltre 400 in quarantena fiduciaria. Molti rientravano dal Nord

Sono oltre 400 le persone di Agrigento che si trovano in quarantena fiduciaria. Quasi tutte fanno parte del numeroso numero di agrigentini, studenti e lavoratori, che vivono al Nord d’Italia, tornati da circa otto, dieci giorni in città.

Tutti quanti stanno trascorrendo un periodo di due settimane in isolamento, e sono in costante contatto con l’Asp di Agrigento.

Come ha ripetuto il sindaco Lillo Firetto per evitare l’espansione del contagio bisogna “mantenere una rigidità comportamentale perché è l’unico vero argine al Covid-19”.

Ecco perché bisogna restare a casa e uscire lo stretto necessario.