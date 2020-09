Coronavirus, nuovo caso a Favara. Il sindaco: “Iniziamo a preoccuparci”

C’è un nuovo caso di Covid-19 a Favara. A comunicarlo attraverso una diretta Facebook è stato il sindaco Anna Alba. Si tratta di una donna, moglie di uno dei due casi positivi, registrati l’altro giorno. La contagiata era già in quarantena fiduciaria, e aveva comunicato i nomi delle persone con cui era venuta a contatto.

I tre che hanno il Covid a Favara, uno è asintomatico, la donna ha un leggero stato febbrile, ma sta bene, e il marito è ricoverato in ospedale, ma non desta preoccupazioni.

“Temevamo altri casi, e adesso dopo tre positivi iniziamo a preoccuparci – dice il sindaco Alba-. Una volta c’era un portale della Regione che ci consentiva di monitorare i risultati, oggi non riusciamo a tenere il punto della situazione. Faccio un appello a tutta la comunità. Non è uno scherzo e non è un gioco, cerchiamo di operare responsabilmente. Soltanto se tutti rispettiamo le regole ne usciamo. Non facciamo nessuna caccia alla streghe, occhio alle #fakenews, invito sempre la mia comunità a seguire le regole secondo il DPCM. In particolare usare la mascherina nei luoghi pubblici, e lavarsi spesso le mani o usare un gel a base alcolica”