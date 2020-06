Coronavirus, nuovi tamponi sanitari ospedale: sono tutti negativi

La preoccupazione a Licata si era diffusa, quando era stata avanzata l’ipotesi che i tamponi di quattro sanitari dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” fossero positivi. Era stato stabilito di ripetere immediatamente i tamponi, e adesso è arrivato l’esito: tutti negativi.

A Licata e in tutta la provincia di Agrigento non ci sono altri casi di Coronavirus. I sanitari in via precauzionale erano stati messi in quarantena, ed era stata avviata l’indagine epidemiologica.

Si è trattato di false positività, come era già accaduto per quattro operatori sanitari dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, in un primo momento risultati positivi, e poi la positività smentita dal secondo test, che hanno dato esito negativo.