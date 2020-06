Agrigento, Fratelli d’Italia in piazza contro il Governo

Questa mattina a San Leone Agrigento, come in altre 100 piazze Italiane, Fratelli d’Italia, tra bandiere tricolori e striscioni, in piena sicurezza, con l’uso dei dispositivi di protezione e nel rispetto delle distanze previste, ha voluto rappresentare il dissenso nei confronti dell’operato del Governo Conte e dare voce ai milioni di italiani dimenticati dall’esecutivo giallorosso.

Un flash mob particolarmente significativo anche perchè in concomitanza con le celebrazioni odierne per la festa della Repubblica italiana.