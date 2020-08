Coronavirus, nuova ordinanza: resta obbligo mascherina

I siciliani che dal 14 agosto rientrano nell’Isola, provenienti da Grecia, Malta e Spagna debbono registrarsi sul sito “siciliacoronavirus.it” e rimanere in quarantena domiciliare per due settimane prima di sottoporsi a tampone. Lo prevede l’ordinanza numero 32, annunciata firmata dal governatore Nello Musumeci.

uristi che invece arrivano da Spagna, Grecia e Malta, “o che da questi territori hanno soltanto transitato” dovranno registrarsi sul sito “siciliasicura.com” e utilizzare la WebApp collegata per mettersi in contatto con il Servizio Sanitario regionale., indossare sempre la mascherina sia al chiuso sia al pubblico. I turisti saranno così presi in carico dall’Uscat, le unità mediche turistiche, e dovranno sempre essere a disposizione dei medici se contattati.

In generale nell’ordinanza resta l’obbligo per tutti, siciliani e non, di utilizzo della mascherina anche all’esterno se non si può garantire la distanza interpersonale da un metro.