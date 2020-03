Coronavirus: Musumeci,impedire attracco in Sicilia navi crociera

“Continuo a esortare il governo nazionale a non autorizzare piu’ l’approdo delle navi, a cominciare dalle navi crociera. Ieri ne e’ arrivata a Palermo una con oltre 2500 persone: sono andate in giro per la citta’ e non sappiamo se erano portatrici del virus”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Radio 24. “Un senso di prudenza e di responsabilita’ – ha aggiunto – dovrebbe indurre il governo nazionale a evitare che le navi crociera possono approdare in una costa italiana in un momento come questo”. (AGI)