CORONAVIRUS: MUSUMECI “MOMENTO PIÙ DIFFICILE QUANDO ABBIAMO CHIUSO”

“Il momento piu’ difficile di questi dieci mesi di Coronavirus e’ stato quando abbiamo dovuto impedire a tante persone che che volevano tornare in Sicilia di venire bella nostra regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, intervenendo alla trasmissione Prima Linea, di Telecolor. “Ricordo anche il primo caso di Coronavirus – ha aggiunto -, legato a dei turisti bergamaschi a Palermo. Molti di loro poi ci hanno ringraziato per l’ottima risposta avuta da parte della nostra sanita’”. Leggi anche: Covid in provincia di Agrigento, registrati altri 2 decessi. I nuovi casi sono 38.