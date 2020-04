Coronavirus, multati altri cittadini. Al vaglio decine di autocertificazioni

Gli agenti della polizia Municipale di Agrigento hanno rilevato alcune violazioni all’ultimo decreto emesso per l’emergenza Coronavirus. Sono stati elevati altri verbali da 300 euro, immediatamente contestati ai trasgressori, che non avevano giustificazioni per circolare. Ossia motivi di lavoro, sanitari e per fare la spesa.

Adesso sono al vaglio decine di autocertificazioni, quasi tutti automobilisti, ma anche di gente fermata a piedi. Gli agenti hanno scandagliato anche i luoghi di aggregazione e attività commerciali. Tutto regolare. Anche le altre forze dell’ordine sono state impegnate nei controlli anti contagio.

I Carabinieri e la polizia di Stato sono stati presenti in centro, e in decine di altri luoghi sensibili della provincia.