Coronavirus, la situazione ad Agrigento: due ricoverati e gli altri sette in isolamento

Due sono ricoverati, gli altri in isolamento. E’ la situazione dei 9 contagiati di Coronavirus ad Agrigento. La situazione è abbastanza tranquilla. Nei due casi di ricovero, i pazienti hanno problemi respiratori, ma il peggio pare sia passato.

Gli altri sette, alcuni dei quali in una condizione asintomatica, la situazione è sotto controllo, e non preoccupa. Due dei contagiati, nelle prossime ore saranno sottoposti ad un secondo tampone, per verificare se sono guariti o meno.

“Certo per chi si trova ad essere positivo evidentemente vive in una situazione di timore”, ha detto il sindaco di Agrigento Firetto.